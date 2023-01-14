Başkandan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama: Sona yaklaştık

Hollandalı yıldız Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından eski golcüleri Aboubakar'ı tekrar transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun transferinde sona yaklaştıklarını belirten Çebi, "Ben Aboubakar'a çok güveniyorum" açıklamalarında bulundu.

Kasımpaşa'ya attığı golden sonra Beşiktaş'a veda eden Hollandalı golcü Wout Weghorst, takımdan resmen ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise yıldız futbolcunun yerini doldurmak için eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı tekrar gündemine aldı. Birçok kulübün ilgili olduğu golcüyle ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

"SONA YAKLAŞTIK"

Aboubakar transferi hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ben Aboubakar'a çok güveniyorum. Sergen hocanın sözleri kendi yorumu. Bizim için kendisini paralamadığı doğru ancak sakatlığını bahane edip sahaya çıkmamazlık yapmadı. Aboubakar transferinde sona yaklaştık." ifadelerini kullandı.

"İSİM VEREMEM"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çebi, "Santrfor, orta saha ve stoper transfer, yapacağız. Bunlar yabancı olacak. 6 numaraya Türkiye'de oynayan yabancı bir oyuncu alacağız. İsim veremem." açıklamalarında bulundu.