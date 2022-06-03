Başkan Zelyurt'dan spora destek - Haberler

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Başkan Zelyurt'dan spora destek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Zelyurt'dan spora destek

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Sürgü Gençlik Spor altyapısında futbolcu adayı çocuklar ile bir araya geldi.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Sürgü Gençlik Spor altyapısında futbolcu adayı çocuklar ile bir araya geldi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik ile birlikte Sürgü Gençlik Spor altyapı antrenmanlarına katılarak, Kulüp Başkanı, antrenörü ve futbolcu adayı çocuklar ile bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, belediyenin üzerine düşeni çözmek üzere istişarede bulundu.

Zelyurt, sporu spor olarak yapanların daima yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğanşehir Malatya gençlik Spor Haberler

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