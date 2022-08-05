Başkan Yılmaz: 'Mersin İdmanyurdu'nu Süper Lig'e taşıyacağız'

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapmış olduğu başvuru olumlu sonuçlandı. İçel İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu A.Ş. adıyla yeni sezonda mücadele edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve yönetimini tebrik ederek, "Mersinimiz, Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. 97 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Mersin İdman Yurdumuzu, eski günlerine döndürmek ve hak ettiği yerlere getirmek en büyük arzumuz" dedi.

"Mersin İdman Yurdu, küllerinden yeniden doğacak" diyen Yılmaz, "Yeni sezonda 3. lig, 1. grupta mücadele edecek olan kentimizin temsilcisi İçel İdman Yurdu'nun, Mersin İdman Yurdu A.Ş. olarak ligdeki yerini alacak olması, bizleri çok mutlu etti. Mersin İdman Yurdumuzu, kuruluşunun 100'üncü yılında Allah'ın izniyle, kentimizin desteğiyle Süper Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İçel İdman Yurdu'na konaklama ve antrenman yapabilecekleri tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek, kırmızı-lacivertlileri yalnız bırakmayan Yılmaz, "Takımımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve hemşehrilerimizle tribünlerde yerimizi almaya devam edeceğiz. Taraftar, takımının yanında olduğunda başarı kaçınılmazdır. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanımız Metin Saltık'ın başkanlığında birlik ve beraberlik havası içinde bir başarı ortaya kondu. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. lig, 1. grupta mücadele edecek olan Mersin İdman Yurdu A.Ş., 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da sahasında Amasya Spor'u ağırlayacak. - MERSİN