Başkan Sancak 'Hiçbir yere gitmeyecek' demişti! Adana Demirspor Belhanda ile yolları resmen ayırdı

Adana Demirspor, Faslı yıldız Younes Belhanda'ya veda etti. Kulüp, Faslı yıldızla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BAŞKAN SANCAK "HİÇBİR YERE GİTMİYOR" DEMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Belhanda'nın takımdan ayrılacağına yönelik iddialara "Hiçbir yere gitmiyor" şeklinde yanıt vermişti.