Başkan Kılıç, antrenmana katıldı Spor Haberleri 2023 sezonu Süper Amatör Liginde mücadele edecek Beyköy Belediye Spor antrenmanları Beyköy Belediye Stadında devam ediyor. 2023 sezonu Süper Amatör Liginde mücadele edecek Beyköy Belediye Spor antrenmanları Beyköy Belediye Stadında devam ediyor. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, sporcularla gece antrenmanında bir araya gelerek kendileri ile kısa bir sohbet etti. Başkan Kılıç, 2022-2023 sezonu Süper Amatör Liginde mücadele edecek futbolculara başarılar diledi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Osman Kılıç Spor Haberler

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