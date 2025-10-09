Başkan Dutlulu, Manisaspor'a Destek Sözü Verdi

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu sezon yıllar sonra Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek kentin köklü kulübü Manisa spor'u ziyaret etti. Kulübün Tarık Almış Tesisleri'nde Manisa spor Başkanı Gencay Esendağ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dutlulu, A takım ve altyapı oyuncularını da ziyaret ederek antrenmanı izlemeye gelen velilerle buluştu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Dutlulu, Manisa spor'a verdikleri desteğin süreceğini belirterek, "Manisa spor'a destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zerrek futbolu da çok seviyordu, Manisa spor'u da çok seviyordu. Bu bize Ferdi Zeyrek'in emanetlerinden bir tanesi. Hiç merak etmesin Manisalılar, Manisa spor'a aynı desteği vermeye de devam ediyoruz" dedi.

"Ben bir belediye başkanı olarak en sevdiğim şey, altyapılara destek olan spor kulüpleri" diyen Dutlulu, "U13'ler, U17'ler, U16'lar, U14'ler… Bunların hepsi çok güzel işler. Bir amatör kulübün, amatör ruhlu bir kulübün yapması gereken işler. Manisa'nın geleceği burada. Manisa futbolunun geleceği burada. İnşallah çok güzel işler yapacağız hep beraber" diye konuştu. Başkan Dutlulu, merhum Ferdi Zerrek'i de anarak, Manisaspor'a olan desteklerinin onun başlattığı yolda artarak devam edeceğini söyleyip, "Bu çocuklar eğer bugün buralarda oynuyorsa, onun başlattığı iş sayesinde. Ondan önceki durumu hepimiz biliyoruz. Biz de bu işi üzerine koya koya devam ettireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Manisaspor Başkanı Gencay Esendağ ise yaptığı açıklamada, desteklerin kesintisiz sürdüğünü belirtti. Esendağ, "Ferdi Zeyrek başkanımızdan bu yana gelen destek artarak devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Belediye başkanımız, Ferdi başkanın mirasına sahip çıkıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.