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Başkan Altay: "Stadyumdaki çalışmaları bir hafta içinde tamamlayacağız"

Spor Haberleri

Başkan Altay: 'Stadyumdaki çalışmaları bir hafta içinde tamamlayacağız'

Konya Büyükşehir Stadyumunda yürütülen hibrit çim çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, stadyumdaki çalışmaları bir hafta içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Stadyumunda yürütülen hibrit çim çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, stadyumdaki çalışmaları bir hafta içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Stadyumunda devam eden ileri teknoloji hibrit çim çalışmalarını inceledi. Konya Büyükşehir Stadyumunun zemininin yenilenmesiyle ilgili devam eden hibrit çim çalışmalarında son aşamaya gelindiğini vurgulayan Başkan Altay, "Çim serimi tamamlandı. Dünyanın en üst teknolojisi olan hibritleme işlemine şu an devam ediliyor. İnşallah bir hafta içinde bütün işlemleri tamamlamayı planlıyoruz. Konyasporumuz, kendisine layık bir zeminde maçlarını oynamaya devam edecek" dedi.

Stadyumu Ümraniyespor maçına hazırladıklarına işaret eden Başkan Altay, tüm Konya'yı şehrin en önemli markalarından biri olan Konyaspor'u desteklemeye davet etti. Başkan Altay, "Büyük Konyaspor taraftarını stadımıza bekliyoruz. Konyasporumuza çok iyi gittiği bu sezonda başarılar diliyoruz. Konyasporumuzun en iyi şartlarda mücadele etmesi bizim en önemli önceliğimiz. İnşallah stadımız ve taraftarımızla buluşmak için Ümraniye maçını bekliyoruz. Büyük bir coşkuyla takımımızı karşılamaya hazır olacağız. Stadımızın yeni çimleri hem seyircimize, hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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