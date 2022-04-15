Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Erzurum'da düzenlenen Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası ve Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Erzurum'da düzenlenen Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası ve Okullar Arası Kayak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette sporculara, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Keskin'de eşlik etti.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişerek, Gediz'i Türkiye çapında temsil ederek gururlandıran sporcuların ziyaretleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muharrem Akçadurak, "Bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen bizleri gururla Erzurum'da düzenlenen Natürel Kızak Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e girerek derece elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Akçadurak; "Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Ziyaret sonunda Başkan Akçadurak tarafından sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı hediye etti. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Başkan Akçadurak, başarılı sporcuları ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Erzurum, Gediz, Kayak, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title