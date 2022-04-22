Başkan adayının 'Masaya yumruk bekliyoruz' sözüyle Burak Elmas çıldırdı: Herkes yerini bilsin

Genel Kurul kararına ihtiyati tedbir kararının çıkmasıyla Galatasaray'da dün yapılan toplantıdaki konular gerilimi daha da tırmandırdı. Başkan Burak Elmas toplantıya katılmazken davanın tarafı olan Divan Kurulu adına başkan Aykutalp Derkan, avukatlar ve başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk hazır bulundu.

"İMZA TOPLAYACAĞIZ"

Sabah'ın haberine göre adaylardan Hamamcıoğlu, " Galatasaray'a müdahale ediliyor. Biz Galatasaray genel kurulu üyeleri olarak masaya yumruk bekliyoruz. Seçim için irade koysun Başkan Burak Elmas. Camia son derece rahatsız, gerekirse imza toplayacağız" ifadelerini kullandı.

ELMAS SERT ÇIKTI

Toplantıda yer alanlardan "Başkanı hedef almayın" itirazı yükselirken olay hemen Burak Elmas'a anlatıldı. Online toplantıya dahil olan Burak Elmas, "İmza toplarız diyormuşsunuz. Beni başkaları ile karıştırmayın, ben bunlara müsaade etmem. Hukuk dışına çıkılmasın diye sizi bütün meselelere ortak ettim. Herkes yerini bilsin, beni kimse tehdit edemez" sözleri üzerine Hamamcıoğlu'na sert çıktı. Bu sözlerin üzerine toplantıda hava gerildi. Ortam sakinleştikten sonra planlar üzerine konuşuldu.

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