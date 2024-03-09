Başkan adayı mı olacak? Aziz Yıldırım'dan bomba çıkış: Başarıyı istemeyen şerefsizdir

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışına katılıp önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK SORUN BAŞARISIZLIK"

Açılışta konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe için herkesi birlik beraberliğe çağırıyorum. Fenerbahçe'nin şu anda başkanlık vs gibi bir sorunu yoktur. Tek sorunu başarısızlıktır. Biz içimizdeki kavgayı sonra yaparız, kavga etmek kolay, bizim için çok kolay. Ama şimdi zamanı değil. Şimdi hem Süper Ligi hem de Konferans Ligi'ni kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene, 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey, onun için hepimizin birlik beraberliği önemli" ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYI İSTEMEYEN ŞEREFSİZDİR"

Sarı-lacivertli kulübün başarısını istediğini dile getiren Yıldırım, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz, çünkü biz taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder" dedi.