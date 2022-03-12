Basın toplantısında görülmemiş olay! Kadın sporcu bir anda soyunmaya başladı - Haberler

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Basın toplantısında görülmemiş olay! Kadın sporcu bir anda soyunmaya başladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Eski dünya şampiyonu boksör Erica Anabella Farias'ın müsabakalar öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında aniden soyunarak sadece iç çamaşırlarıyla kalması büyük şaşkınlık yarattı. Farias'ın bu hareketi, dikkat çekmek için yaptığı belirtildi.

İngiltere'de sporcuların basın toplantısında karşılaşılmayan bir olay meydana geldi. Eski dünya boks şampiyonu Erica Anabella Farias, basın toplantı ve tartı törenine üzerindeki kamuflaj ve ülkesi Arjantin'in bayrağıyla ile geldi. Kilosunun tartılacağı tartıya doğru yürüyen Farias bu sırada kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

ANİDEN SOYUNMAYA BAŞLADI

Kadın sporcu, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan bir anda üzerindeki kıyafetleri soymaya başladı. Basın toplantısındaki sunucular ve diğer yetkililerin de bakışlarını ters yöne çevirmek zorunda kaldıkları görüldü.

Basın toplantısında görülmemiş olay! Kadın sporcu bir anda soyunmaya başladı

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

Daha önce de bu tarz eylemlere imza attığı belirtilen boksör Farias'ın toplantı öncesi dikkatleri üzerine çekmek için böyle bir harekete imza attığı öne sürüldü. Şu anda 37 yaşında olan sporcunun, kısa süre sonra boksu bırakacağı belirtiliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Boks, Cinsellik, Spor, Haberler

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Yorumlar (8)

ERKAN :

bunu buzlayacak ne var?

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Trgtyldz:

Çok zekisiniz. Kilo fazlalığı vardı büyük ihtimalle. Zaten erkek gibi vücudu olmuş ne dikkat çeksin

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Emirhan Yıldız:

chp lilerin anladığı şekilde ilerici bir sporcu

Cevap Yaz 15 24 Yayından Kaldır
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