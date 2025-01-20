Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Mourinho, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Rakibimizin biraz daha puan olarak önüne geçmeyi umuyoruz. Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Önümüzdeki maçları da kazanıp onların önüne geçmeye çalışacağız" dedi.

"İPTAL EDİLEN 2 GOLÜMÜZ OLDU"

Adana Demirspor karşısında maçı domine ettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. Bize kontratak ile gol atmaya çalıştılar ama başaramadılar. İkinci yarıya da iyi başladık. İptal edilen 2 golümüz oldu. Oyuncu değişikliği yaptım ve Kadıköy'de daha önce ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya sürdüm. Asistiyle golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"HOCA OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Basın toplantısında göndermelerde bulunan Mourinho, "Türkiyede futbolu öğrendiğim için çok mutluyum. Hoca olmaya çalışıyorum!" sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı.