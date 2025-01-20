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Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında "Geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi" dedi. Portekizli antrenörün o anları viral oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Mourinho, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Rakibimizin biraz daha puan olarak önüne geçmeyi umuyoruz. Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Önümüzdeki maçları da kazanıp onların önüne geçmeye çalışacağız" dedi.

"İPTAL EDİLEN 2 GOLÜMÜZ OLDU"

Adana Demirspor karşısında maçı domine ettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. Bize kontratak ile gol atmaya çalıştılar ama başaramadılar. İkinci yarıya da iyi başladık. İptal edilen 2 golümüz oldu. Oyuncu değişikliği yaptım ve Kadıköy'de daha önce ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya sürdüm. Asistiyle golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"HOCA OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Basın toplantısında göndermelerde bulunan Mourinho, "Türkiyede futbolu öğrendiğim için çok mutluyum. Hoca olmaya çalışıyorum!" sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıG Ergün:

Okan hoca sana tostu yedirdi be Mourinho kendi evinde

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Haber YorumlarıVAN ANTALYA:

yvsk şamponluk gidince gelip bidaha yersin en acilisindan

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Sirf Ego!

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Haber YorumlarıHakan Kara:

fenerliyim çok geç kaldın morinyo tamamen ilk yarı öpe gitti keşke gelmeden önce yada aha sonra birazcık tesislerde yatıp kalkıp Türk futbolunun mantıltesini çözseydin şuan lider olurduk

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Haber YorumlarıŞikeciFener:

Kırmızı kart için yorumunuz bay tazminat...???

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Tam bir em b esil , kazanması gereken hiçbir maçı kazanamadı , boş boş konuşuyor…Haftaya Göztepe’yi hakkıyla , hakem desteği olmadan yen de konuş bakalım..

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Daha dün Türk futboluna laf ediyordu şimdi futbolu burada öğreniyorum diyor tuhaf .

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