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Basın toplantısına damga vurdu: Farioli'den Galatasaray sorusuna bomba yanıt

Basın toplantısına damga vurdu: Farioli'den Galatasaray sorusuna bomba yanıt
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Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sarı-kırmızılıların favori olup olmadığıyla ilgilenmediğini belirten İtalyan teknik adam, "Galatasaray'ın yıldız oyuncuları var. Onları kıskanıyor musun?" sorusuna "Kıskanç değilim, iyi bir kulüpte çalışıyorum" yanıtını verdi.

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Bir dönem Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran İtalyan teknik adam, sarı-kırmızılılar ilgili sorulara çok konuşulacak yanıtlar verdi.

"BUNLARI KONUŞMAYA GELMEDİM"

Galatasaray'ın favori olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Farioli,"Galatasaray iyi veya kötü, favori veya değil... Bunları konuşmaya gelmedim. Okan Buruk, Galatasaray'ı iyi bir noktaya taşıdı. En iyi futbolcularla oynuyorlar. Victor Osimhen, Mauro Icardi gibi oyuncuları var. Her yerde oynayabilen kanatları var. Alternatif bir oyuncu, Berkan Kutlu var. Galatasaray için yorum yapacak biri değilim, bence iyi durumdalar" açıklamasını yaptı.

"MAÇ ZOR GEÇECEK"

Maçın zor geçeceğini söyleyen 35 yaşındaki genç teknik adam, "Galatasaray ve bizim için önemli bir maç. Maçta en iyisini almak istiyoruz. Agresif hücum anlayışları var. Zor bir maç oynayacağız. Onlara karşı iyi maçlar oynadık ama kazanmadık. Umarım iyi bir maç olur ve istediğimizi alırız" dedi.

Basın toplantısına damga vurdu: Farioli'den Galatasaray sorusuna bomba yanıt

"GALATASARAY'I KISKANMIYORUM"

"Galatasaray'ın yıldız oyuncuları var. Onları kıskanıyor musun?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, "Kıskanç değilim, iyi bir kulüpte çalışıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Mutlular çünkü finansal durumları iyi ve daha çok yıldız alabiliyorlar. Ancak Ajax'ın da pek geri kalır yanı yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ İZLİYORUM, BAĞLANTIM GÜÇLÜ"

Türkiye ilgili konuşan Farioli, "Karagümrük ve Alanyaspor'da pozitif etki bıraktım. Türkiye ile ilgili düşüncelerim pozitif. Türkiye'yi hâlâ takip ediyorum, orayla bağlantım güçlü." dedi.

"AJAX'TA MUTLUYUM"

Hollanda kulübünde mutlu olduğunu söyleyen Farioli, "Ajax'ta teknik direktörü olduğum için mutluyum. Her sabah buraya heyecanla geliyorum. Kahvemi alıyorum ve gülümsüyorum" açıklamasını yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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