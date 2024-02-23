Basın toplantısına damga vuran anlar! Okan Buruk'tan basın mensuplarına: Sussunlar da biz konuşalım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SUSSUNLAR DA BİZ KONUŞALIM"

Basın mensuplarına tepki gösteren Buruk, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" dedi. Mücadeleyi değerlendiren başarılı teknik adam, "Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık" ifadelerini kullandı.

"SORUMLUSU BENİM"

Sorumluluğu kendi üzerine alan 50 yaşındaki antrenör, "İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevkii kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur" dedi

"KÖTÜ HAKEM DENK GELDİ"

Son olarak maçın hakemine de eleştirilerde bulunan deneyimli antrenör, "Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performanslarına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi" diyerek sözlerini tamamladı.