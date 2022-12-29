Başı dertten kurtulmuyor! Cristiano Ronaldo hapis cezasına çarptırıldı

Vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 23 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldo'nun davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo suçu 2 yıldan az olduğu için hapis cezasından kurtuldu ancak yüklü bir ödeme yapacak.

Dünyaca ünlü Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, daha önce vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

3.57 MİLYON EURO

Mint ve Besoccer'daki habere göre; Vergi kaçakçılığı yaptığı için 23 ayhapis cezasına çarptırılan Cristiano Ronaldo, hapis cezasından kurtuldu ancak ceza olarak 3.57 milyon euro ödeyecek.

GENİŞ ÖDEMENİN İLK PARÇASI

2019'da 23 ay hapis ve 18.8 milyon euro cezaya çarptırılan Ronaldo, 365 bin euroluk cezayı derhal ödeyecek. Portekizli futbolcu 3,2 milyon euro daha ödeme yapacak.

MADRİD'DE VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANDI

Beş kez Altın Top ödülü alan ve dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo, 2010-14 yılları arasında Real Madrid'de oynarken, 14,75 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.