Başarının sırrı ortaya çıktı! Galatasaray'dan teknolojik hamleler

Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da frikikten 5'inci golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrı ortaya çıktı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yıldız futbolcunun akıllı bir mekanizma üzerinde dakikalarca frikik çalıştığı görüldü.

Okan Buruk ile başarılı bir dönem geçiren Galatasaray, teknolojiyi alanında da yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Kulüpten yapılan paylaşımda, oyuncuların zıplayan baraj uygulaması ile özel frikik dersleri çalıştığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN TEKNOLOLJİK HAMLELER

Kerem Aktürkoğlu'nun Kayseri spor'a attığı frikik golünü hatırlatan Galatasaray, " Galatasaray'ın teknolojik atılımları meyvelerini veriyor" bir paylaşım yaptı

Galatasaray Spor Kulübü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamaya geçirmeyi sürdürüyor.

Kaleci departmanımızın VR gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde futbolseverler oyunculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün'ün gözünden antrenman izleme fırsatı bulmuştu.

Teknolojinin spor alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Galatasaray Spor Kulübü, bu doğrultuda bir adım olarak Avrupa'nın önemli kulüplerinin kullandığı zıplayan barajı futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. Her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'de bir ilke imza atan Galatasaray Spor Kulübü, son teknoloji barajın meyvelerini almaya başladı. Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatabiliyor.

Zıplayan barajın gerçekçiliği, futbolcuların başarılı atış yapma zorunluluğunu da arttırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu, hafta içinde çok kez serbest vuruş çalışmıştı. Milli futbolcu, Kayserispor maçında bu çalışmaların karşılığı alarak mükemmel bir frikik golüne imza attı.