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Kayserili Milli Cimnastikçilerden İl Müdürü Kabakcı'ya Ziyaret

Kayserili Milli Cimnastikçilerden İl Müdürü Kabakcı'ya Ziyaret
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Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Kayseri’yi ve Türkiye’yi gururlandıran milli cimnastik sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Kayseri'yi ve Türkiye'yi gururlandıran milli cimnastik sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş, antrenörler Baran Atay ve Buse Atay ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette; milli cimnastikçilerin Türkiye şampiyonlukları, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılar ve milli takım süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Melih Dumlu, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mustafa Yiğit Dur, Onurhan Demir, Hüsnü Aktaş, Mehmet Eren Kökoğlu, Mehmet Akif Bingül ve Göktuğ Ömer Ceylan, elde ettikleri başarıları ve önümüzdeki dönemde katılacakları müsabakalarla ilgili bilgiler verdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, gelecek müsabakalarda başarılar diledi. Kabakcı; genç sporcuların elde ettiği başarıların Kayseri'de cimnastik branşının gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, sporculara her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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