Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Başakşehir futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Bugün yapılan idmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor