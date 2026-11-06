Başakşehir yarın Göztepe deplasmanında ilk dış saha galibiyetini arıyor

Başakşehir yarın Göztepe deplasmanında ilk dış saha galibiyetini arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Dış sahada bu sezon sadece 1 puan toplayan Başakşehir, 14 puanla 10. sırada; son 4 maçını kazanan Göztepe ise 15 puanla 9. sırada.
İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.
Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 14 puanla 10. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon hanesine sadece 1 puan yazdırabildiği dış sahada ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Göztepe, 15 puanla 9. basamakta bulunuyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmayı kazandı.