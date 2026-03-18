Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da pozisyon bulmakta zorlanarak maçı golsüz tamamladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Brnic), Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 59 Crespo), Yusuf Sarı (Dk. 60 Onur Bulut), Shomurodov (Dk. 79 Nuno da Costa), Harit, Selke (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen (Dk. 90+3 Storm), Safuri, Ceesay, Ballet (Dk. 90+3 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 45+1 Saric)

Sarı kartlar: Dk. 38 Selke, Dk. 57 Umut Güneş, Dk. 89 Opoku (Başakşehir), Dk. 47 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Ceesay, Dk. 78 Julian, Dk. 89 Soner Dikmen (Antalyaspor)

Bu sonuçla iki takım da ligde 7. beraberliğini yaşadı. Başakşehir, puanını 43'e, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşma golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti

Elinde çekiçle kavgaya gidiyordu! Kamerayı görünce anında çark etti
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray, Avrupa'da finalde
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü