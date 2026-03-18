Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Brnic), Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 59 Crespo), Yusuf Sarı (Dk. 60 Onur Bulut), Shomurodov (Dk. 79 Nuno da Costa), Harit, Selke (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen (Dk. 90+3 Storm), Safuri, Ceesay, Ballet (Dk. 90+3 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 45+1 Saric)

Sarı kartlar: Dk. 38 Selke, Dk. 57 Umut Güneş, Dk. 89 Opoku (Başakşehir), Dk. 47 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Ceesay, Dk. 78 Julian, Dk. 89 Soner Dikmen (Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da ligde 7. beraberliğini yaşadı. Başakşehir, puanını 43'e, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşma golsüz tamamlandı.