Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 1-0 Yenik

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 1-0 Yenik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Başakşehir, evinde Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynanan ilk maçta, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Cicaldau'nun 45+2. dakikada attığı golle konuk ekip öne geçti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Deniz Türüç'ün uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazındaki Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yerden atılan topta Al Hamlawi, topuğuyla bekletmeden pasını sol çaprazdaki Cicaldau'ya aktardı. Cicaldau'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+2. dakikada Al Hamlawi sol taraftan ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasa hareketlenen Cicaldau, kaleci Muhammed'den önce yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zella, Rejdi Avdo

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte (Jerome Opoku dk. 45), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Eldor Shomurodov, Nuno da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dikmen, Onur Ergün, Davie Selke, Abbosbek Fayzullayev, Hamza Güreler, Umut Güneş, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Universitatea Craiova: Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Carlos Mora, Samuel Teles, Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau, Nicuşor Bancu, Assad Al Hamlawi, Stefan Baiaram

Yedekler: Silviu Lung, Alexandru Cretu, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Anzor Mekvabishvili, Lyes Houri, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei, Steven Nsimba

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Gol: Alexandru Cicaldau (dk. 45+2) (Universitatea Craiova)

Sarı kart: Pavlo Isenko (Universitatea Craiova) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...

Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.