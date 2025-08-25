Başakşehir, U.Craiova Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir, U.Craiova Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rövanş maçı için antrenmanlara devam ediyor. Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynanacak maç 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Universitatea Craiova ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe saat 20.30'da Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Başakşehir, yarın yapacağı idman ile U.Craiova maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

