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Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Edin Visca'nın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan Lucas Biglia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Keny'nin sağ çaprazdan vuruşunda Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Deniz Türüç'ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan pasında topu alan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erdem Bayık xx, Kamil Çetin xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Lucas Biglia xx, Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xxx, Adnan Januzaj xx, Philippe Keny xx, Joao Figueiredo xx

Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Eden Karzev, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Serkan Asan xx, Taha Altıkardeş xx, Hüseyin Türkmen xx, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Emirhan Zaman xx, Edin Visca xx, Enis Bardhi xx, Arif Boşluk xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Hakan Aydın, Darukhan Toköz, Jens Larsen, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Oğuzhan Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Gol: Deniz Türüç (dk. 34) (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Deniz Türüç Trabzonspor Başakşehir Spor Haberler

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