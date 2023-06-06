Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.