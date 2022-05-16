Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 18 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30'da yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Haberler

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