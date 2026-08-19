Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen günün ilk antrenmanında salonda çalışan futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.
Turuncu-lacivertliler, akşam yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı