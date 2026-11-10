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Başakşehir, Süper Lig'de ilk 11 haftayı 17 puanla 8. sırada bitirdi

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Başakşehir, Süper Lig'de ilk 11 haftayı 17 puanla 8. sırada bitirdi
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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanla 8. sırada tamamladı. İlk 5 maçta 1 galibiyet alan Başakşehir, sonraki 6 maçta 4 galibiyetle toparlandı; Shomurodov 8 golle gol krallığı yarışında 3. sırada.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan Başakşehir, milli araya 8. sırada girdi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. İstanbul temsilcisi, topladığı 17 puanla ligde 8. sırada yer aldı. Sezon başında hedefleri arasında bulunan Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatını ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda kaybeden turuncu-lacivertliler, ligdeki ilk 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Başakşehir, sonraki 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek performansını yükseltti.

Rakip fileleri 19 kez havalandırdı

Başakşehir, ligde oynadığı 11 karşılaşmada 19 gol atarken, kalesinde 17 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertliler, gol yollarındaki etkili performansının 16'sını iç sahada sergiledi. İstanbul ekibi, kalesinde gördüğü 17 golün 10'unu ise deplasman maçlarında yedi.

Shomurodov gol krallığı yarışında 3. sırada

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile 22 gol atarak gol krallığını paylaşan Eldor Shomurodov, bu sezon da gollerine devam ediyor. Özbek futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Shomurodov, gol krallığı yarışında 10 golle zirvede bulunan Gift Orban'ın yanı sıra 9'ar golü olan Mohamed Salah, Victor Osimhen ve Dusan Vlahovic'in ardından 3. sırada yer alıyor.

En istikrarlı isim Emin Bayram oldu

Başakşehir'de geride kalan 11 haftanın en istikrarlı futbolcusu, yaz transfer döneminde kadroya katılan Emin Bayram oldu. Süper Lig'deki 11 karşılaşmanın tamamında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 956 dakika sahada kalarak Teknik Direktör Nuri Şahin'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bayram'ı 929 dakika ile Eldor Shomurodov, 924 dakika ile Olivier Kemen takip etti.

Skov Olsen, takıma hızlı uyum sağladı

Başakşehir'in yeni transferlerinden Andreas Skov Olsen de takıma hızlı uyum sağlayan isimlerden oldu. Danimarkalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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