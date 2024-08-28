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Başakşehir, St. Patrick's Athletic karşısında aynı 11 ile sahaya çıktı

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic karşısında değişikliğe gitmedi ve aynı 11 ile sahaya çıktı.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic karşısında değişikliğe gitmedi ve aynı 11 ile sahaya çıktı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, İrlanda ekibine karşı rövanş maçında değişikliğe gitmeyerek, aynı 11 ile sahadaki yerini aldı.

Turuncu-lacivertliler, St. Patrick's Athletic karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Ömer Ali ŞAhiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Dimitris Pelkas, Davidson Pereira, Krzysztof Piatek" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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