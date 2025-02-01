Başakşehir, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0'lık skorla önde kapattı. Golü 19. dakikada Piatek attı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza yayı önünde Piatek'in indirdiği topu kontrol eden Keny, ceza sahasına girerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
19. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Piatek kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç topun başına geçti. Deniz'in direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
41. dakikada Laura'nın sol taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Mouandilmadji gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Krzysztof Piatek, Philippe Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Yusuf Sarı, Halil Emre Acun, Davidson
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Olivier Ntcam, Gaetan Loura, Carlos Holse, Kingsley Schindler, Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Piatek (dk. 19) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Crespo (Başakşehir), Van Drongelen (Samsunspor) - İSTANBUL