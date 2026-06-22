İstanbul Başakşehir, sol bek Michal Karbownik'i transfer etti
Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul Başakşehir, Polonyalı futbolcu Michal Karbownik'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibinin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki sol bek, geçen sezon Almanya 2. Futbol Ligi'nde Hertha Berlin formasıyla 26 karşılaşmada görev yaptı.
Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını ise 4 kez giydi.