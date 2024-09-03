Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Stuttgart ile sözleşmesini fesheden 21 yaşındaki genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor