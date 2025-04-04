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Başakşehir, Konyaspor'u Ağırlıyor

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Trendyol Süper Lig 30. haftasında RAMS Başakşehir, yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir, yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, 39 puanla 6. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 9'unu kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 34 puanla 12. basamakta girdi.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Deniz Türüç ise şans bulması halinde sahada olabilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele, Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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