Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 87. dakikada Ömer Ali Şahiner attı.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 75. dakikada Datro Fofana kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir, ligde puanını 26'ya yükseltti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

Ligde üst üste 3. galibiyet

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de art arda üçüncü kez hanesine 3 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk defa üst üste 3 maçı kazanmayı başardı.

RAMS Başakşehir, son 5 haftada 4 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırarak çıkışını sürdürdü.

Shomurodov, 13 gole ulaştı

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, golcü kimliğini Fatih Karagümrük karşısında da sürdürdü.

Shomurodov, ligde forma giydiği 18. maçında 13. kez fileleri havalandırdı.

Ömer Ali Şahiner, galibiyeti getirdi

RAMS Başakşehir'e karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaptan Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Mücadelede sağ bek olarak görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Ömer Ali, bu sezon Süper Lig'de ilk, tüm kulvarlarda ise ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük, ligde 6 haftadır kazanamıyor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'deki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı son 6 müsabakada 2 beraberlik alırken, 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.