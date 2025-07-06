Başakşehir, Joao Figueiredo'yu Malezya'ya Gönderdi

Başakşehir, Joao Figueiredo'yu Malezya'ya Gönderdi
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Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo'nun Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC'ye transfer olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki Figueiredo, Başakşehir ile 102 maçta 24 gol kaydetmişti.

Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo'nun Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teşekkürler Joao Figueiredo. Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile çıktığı 102 maçta 24 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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