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Başakşehir, Ivan Brnic ve Umut Güneş ile Anlaştı

Başakşehir, Ivan Brnic ve Umut Güneş ile Anlaştı
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Başakşehir, yeni transferleri Ivan Brnic ve Umut Güneş ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı. Başkan Göksel Gümüşdağ, imza töreninde oyunculara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başakşehir, yeni transferleri Ivan Brnic ve Umut Güneş ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferlerimiz Ivan Brnic ve Umut Güneş kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ve son olarak Trabzonspor'da forma giyen Umut Güneş ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Oyunculara ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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