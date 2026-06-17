Başakşehir, Konferans Ligi'nde Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçlar 23, rövanşlar 30 Temmuz'da.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.
Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay