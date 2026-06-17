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Başakşehir, Konferans Ligi'nde Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçlar 23, rövanşlar 30 Temmuz'da.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.

Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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