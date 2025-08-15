Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'in Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu maçlarının hakemleri açıklandı. İlk maçı Arnavut hakem Juxhin Xhaja, rövanşı ise Alman hakem Daniel Schlager yönetecek.

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Arber Zalla ve Rejdi Avdo üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Olsid Ferataj olacak.

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında 28 Ağustos Perşembe günü Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager'in yardımcılıklarını Almanya'dan Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Ehliyet sınavından kaldı, görüntüsü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Ağaç dalına para ve bir not bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.