Başakşehir'in Savunmacısı Leo Duarte Sakatlandı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Başakşehir'in Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte, Universitatea Craiova ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Jerome Opoku, Duarte'nin yerine oyuna dahil oldu.

Başakşehir'in Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Duarte'nin yerine oyuna Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Romanya ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Leo Duarte, 43. dakikada Başakşehir ceza alanı içinde Alexandru Cicaldau'nun çalımı sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedye ile sahayı terk eden Duarte, 45. dakikada yerini Jerome Opoku'ya bıraktı. - İSTANBUL

