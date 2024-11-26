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RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek

RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın temsilcimiz RAMS Başakşehir'e konuk olacak Petrocub'u getirecek uçak hava şartları nedeniyle planlanan saatte kalkamadı. Moldova ekibi, gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir'in bu hafta konuk edeceği rakibi Petrocub, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Türkiye'ye gecikmeli gelecek.

UÇAKLARI ZAMANINDA KALKAMADI

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Petrocub kafilesini İstanbul'a getirecek uçağın hava muhalefeti gerekçesiyle planlanan zamanda kalkamadığı bildirildi. Uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği belirtildi.

BASIN TOPLANTISI DA YAPAMAYACAKLAR

Petrocub'ın İstanbul'a varış saatindeki rötar sebebiyle teknik direktör ve bir futbolcunun katılması gereken basın toplantısının da düzenlenemeyeceği ifade edildi.

MAÇ NE ZAMAN?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü hafta maçında 27 Kasım Çarşamba günü (yarın) Moldova temsilcisi Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Vah vah ne önemli haber

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