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Başakşehir, Sarajevo - Inter Turku maçının galibi ile karşılaşacak

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Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 23 Temmuz, rövanş 30 Temmuz'da oynanacak.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'inci Eleme Turu'nda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde turuncu-lacivertliler, 1'inci eleme turunda Sarajevo ile Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin tur atlayan tarafıyla oynayacak. Rams Başakşehir Futbol Kulübü, ilk maçını 23 Temmuz'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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