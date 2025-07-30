Başakşehir ile Zorlu Maç İçin Hazırlıklar Sürüyor

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Cherno More'nin teknik direktörü Ilian Iliev, İstanbul Başakşehir karşısında akıllı ve sabırlı oynamayı hedeflediklerini vurguladı. Futbolcu Zhivko Atanasov ise galibiyet hedefinde olduklarını belirtti.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, akıllı ve sabırlı oynayacaklarını söyledi.

Ilian Iliev ile Bulgaristan temsilcisinin 34 yaşındaki futbolcusu Zhivko Atanasov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Iliev, "İlk maçta da gördüğünüz gibi Başakşehir için kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Akıllı ve sabırlı oynayacağız. Yakalayacağımız fırsatları değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sabırlı oynamaları gerektiğini vurgulayan Atanasov ise sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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