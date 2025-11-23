Haberler

Başakşehir ile Trabzonspor 35. Randevuda Karşılaşıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, Trabzonspor ile 35. kez karşılaşacak. Maç, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Trabzonspor, son iki maçında berabere kaldıktan sonra galibiyet arayışında.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor yarın oynayacakları maçla birlikte 35. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligdeki son iki maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir seri için ilk adımı atmak istiyor.

35. randevu

Başakşehir ile Trabzonspor, bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.

İstanbul'da Trabzonspor üstün

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz ekibi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordo-mavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

İstanbul'da oynanan son iki maçı ise Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

Fatih Tekke Başakşehir maçıyla başlamıştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasındaki Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz ekibinin başında ligde 24. müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyle bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduracak olan Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı.

Halil Umut Meler yönetecek

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. - TRABZON



