Başakşehir ile Bodrum FK Arasında 0-0 Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Bodrum FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Philippe Keny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
16. dakikada kaleci Diogo Sousa'nın kısa düşen pasında araya giren Umut hemen pasını ceza sahası içindeki Philippe Keny'e aktardı. Keny'nin bekletmeden verdiği pasta Krzysztof Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
19. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Diogo Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada sol kanattan ilerleyen Okita'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Fredy'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Yusuf Sarı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek, Philippe Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Joao Figueiredo, Ivan Brnic, Halit Emre Acun
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Fredy, Jonathan Okita, Taulant Seferi, George Puscas
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Christopher Herelle, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Zdravko Dimitrov, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Sarı kartlar: Philippe Keny, Jerome Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL