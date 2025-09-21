Başakşehir ile Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 61 Onur Bulut), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 85 Kaluzinski), Crespo, Kemen (Dk. 62 Harit), Yusuf Sarı (Dk. 74 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 62 Fayzullayev), Shomurodov

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Viana, Makouta (Dk. 81 Janvier), Maestro, Enes Keskin (Dk. 65 Hadergjonaj), Duarte (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Hagi (Dk. 65 Mounie), İbrahim Kaya, Ogundu (Dk. 81 Meschack)

Goller: Dk. 29 Shomurodov (Başakşehir), Dk. 51 Ogundu (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 42 Opoku, Dk. 45+2 Ebosele (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Hagi, Dk. 84 Aliti, Dk. 90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Aliti'nin kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta süratle savunmanın arkasına hareketlenen Ogundu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

51. dakikada Alanyaspor, beraberliği yakaladı. Orta saha çizgisi yakınında Ba'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Ogundu'nun önünde kaldı. Kafayla topu kontrol ettikten sonra hızlanan Nijeryalı futbolcu, ceza yayının sağında kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

53. dakikada RAMS Başakşehir'in kaydettiği gol, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yusuf Sarı'nın kafayla pasında Kemen, altıpasın önünde aynı şekilde topu Shomurodov'un koşu yoluna indirdi. Shomurodov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Özbek oyuncunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

74. dakikada Makouta'nın topu havalandırarak verdiği şık pas sonucunda savunmanın arkasına hareketlenen Ogundu'nun ceza sahası çizgisi üzerinde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstte auta çıktı.

77. dakikada Alanyaspor'un soldan kullandığı kornerde Mounie'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Havalandıktan sonra ağlara yönelen meşin yuvarlağı, kale çizgisi üzerinde Onur Bulut uzaklaştırdı.

Kalan bölümde iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.