Başakşehir, Hırvat Sol Kanat Oyuncusu Ivan Brnic'i Transfer Etti
Başakşehir, Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Brnic, bu sezon kiralık olarak forma giydiği NK Celje ile 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.
Başakşehir, Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i 3,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Ivan Brnic, bu sezon kiralık olarak oynadığı Celje ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ile oynadıkları mücadelede de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL