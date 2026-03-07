Haberler

Başakşehir-Göztepe maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Nuri Şahin, alınan galibiyetin çok değerli olduğunu ve takımın kritik bir adım attığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 15-20 dakikasında oyunu kontrol ettiklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Daha sonra oyun Göztepe'nin istediği ritme döndü. Onların oyununa ayak uydurduk. Ancak ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle, kalitemizle ve çok güzel bir golle maçı kazanmayı bildik. Yolumuz daha uzun ama büyük ve önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Çok değerli ve önemli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli takımın ligde puanını 42'ye çıkarması ve Göztepe'yi geçerek averajla 5. sıraya yükselmesi hakkında da konuşan Nuri Şahin, "Bu maçı kaybettiğimiz takdirde Göztepe ile aramızdaki puan farkı 6'ya çıkacaktı. Doğru yoldayız. Bu tarz maçları kazanmayı bilmek çok önemli. Bu maçı ligin kritik bir galibiyeti olarak görebiliriz." diye görüş belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Christopher Operi'nin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması ve Kazımcan Karataş'ın gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmesine ilişkin Şahin, "Operi'nin zaten biraz hassasiyeti vardı. Takımla beraber olmak istedi. Kazımcan da 3-4 gündür hastaydı. Onunla başlayamadık. Operi olmazsa da elimizde çok oyuncu var. Ebosele, Onur ve Ömer Ali var. Ebosele de işin içine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis

Pınar hemşireyi katleden eşine indirim uygulandı