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Başakşehir Göztepe'yi 4-1 Mağlup Etti

Başakşehir Göztepe'yi 4-1 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Davidson, Piatek ve Deniz Türüç'ün golleriyle öne geçen Başakşehir, Göztepe'nin bir golüne engel olamadı.

(İSTANBUL)- Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir konuk ettiği Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Rams Başakşehir ve Göztepe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Başakşehir, 8. dakikada Davidson, 10. ve 43. dakikalarda Krzysztof Piatek ve 37. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle Göztepe karşısında 4-0 öne geçti. Başakşehir oyuncusu Lucas Lima'nın 61. dakikada kendi kalesine attığı golle Göztepe farkı 3'e indirdi ve durum 4-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahasında Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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