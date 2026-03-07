Haberler

Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Goller, Ömer Ali Şahiner ve İvan Brniç'ten geldi.

(İSTANBUL) - Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği maçı Başakşehir 2-1 kazandı.

Ev sahibi Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada İvan Brniç kaydetti. Konuk takım Göztepe'nin tek golü ise 39. dakikada Alexis Antunes'ten geldi.

Kaynak: ANKA
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum