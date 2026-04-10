Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Başakşehir, son 3 maçında galip gelemezken Gençlerbirliği ise son 6 maçında gol atamadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Çıktığı son 3 müsabakada galip gelemeyen turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği'ne üstünlük kurarak 46 puanı bulunan Göztepe ile girdiği beşincilik yarışında yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in son 8 haftasında kazanamayan ve 6 maçtan bu yana gol sevinci yaşayamayan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 15. basamakta girdi.

RAMS Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan 25 mücadelenin 10'unu başkent temsilcisi, 9'unu turuncu-lacivertliler kazandı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, ilk yarıda Ankara'da oynanan maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
