Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Brnic, Bertuğ Yıldırım

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Tongya, Oğulcan Ülgün, Onyekuru, Koita

Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren Shomurodov, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Velho'nun üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

37. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Koita'nın arka direkte bekletmeden çıkardığı şutta top üstten auta çıktı.

40. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta son çizgi yakınında Brnic'in ortasında Yusuf Sarı, ceza sahası içinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Shomurodov ile buluşturdu. Özbek oyuncu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

42. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

RAMS Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.