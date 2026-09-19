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Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi; Brnic bu sezon ilk kez 11'de 2 asist yaptı

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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Ivan Brnic, 9. dakikada Olsen'e ve 33. dakikada Shomurodov'a asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Başakşehir'in Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, bu sezon ilk kez 11'de başladığı Gençlerbirliği karşılaşmasında yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Mücadelede 2 kez gol pası veren Brnic, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında Olsen'e, 33. dakikasında ise Shomurodov'a asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de forma giydi.

Brnic, 77. dakikada yerini Abbasbek Feyzullayev'e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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